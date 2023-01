Santiago Baños sobre Diego Lainez: "Nos pidió dos millones de dólares de sueldo"

Santiago Baños le cerró las puertas del América a Diego Lainez, pues el presidente de las Águilas confesó que, si quería repatriar al canterano azulcrema, pero luego de ver que el jugador pidió dos millones de dólares para ser el mejor pagado del plantel, decidió abortar la negociación.

“El propio Diego pues nos pidió 2 millones de dólares de sueldo para venir al club. Entonces pues darle ese tipo de sueldos, ser el mejor pagado todo el plantel a un jugador que en el último año ha jugado el 13-14% de los minutos no es correcto, no habla bien de las prioridades.

Con qué cara yo podría ver a Henry Martín, a Zendejas a Fidalgo a Richard, jugadores que han estado mucho tiempo aquí, están tratando de hacer historia con el club que no tienen ni cercanamente esos parámetros, pues creo no es lo correcto, si el jugador está priorizando el tema económico no tiene cabida en el club”, señaló el directivo azulcrema en entrevista para Marca Claro.

Además de esto, señaló que existe un conflicto de intereses por tema de representantes y Alex Zendejas, pues no quieren que compitan entre si por un puesto titular en el esquema de Fernando Ortiz.

“Los representantes Alex López y César Morales tienen un conflicto de interés en traerlo al América por qué porque pelearía directamente en la posición de Alex Zendejas que también lo representan”, señaló Baños, que además contó que hace seis meses hizo todo lo posible por traer a Lainez al América para que tomara ritmo de cara al Mundial de Qatar 2022, pero las negociaciones con el Betis no llegaron a buen puerto.

