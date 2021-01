Roger Martínez: 'Quiero ser feliz y tener la oportunidad de jugar'

Después de muchos meses de sequía, con más situaciones extra cancha que con buenas actuaciones y sobre todo con un pie y medio fuera de Coapa en más de una ocasión, Roger Martínez volvió a celebrar un gol con las Águilas en la victoria contra Bravos, una anotación que lo recargan de energía para seguir.

"Quiero ser feliz, quiero jugar, es lo que me gusta porque es lo que sé hacer. Es una felicidad grande después de tanto que ha pasado", comentó al final del partido para TUDN.

"Independientemente de todo yo quiero jugar dentro de la cancha, por ahí no te dan las oportunidades que necesitas, pienso que las veces que le ha tocado jugar hago las cosas bien, y este gol recarga la energía", agregó el cafetalero.

Respecto a la presión que existe por parte de la afición al quererlo fuera de la institución, el colombiano se dice tranquilo y consciente de que jugar en América es cargar con esta clase de responsabilidades.

"Estar en este club es algo muy bonito, siempre habrá presión porque la gente te va a exigir más, lo que si es que me dan ganas de jugar más porque se dicen muchas cosas que no son ciertas, el gol me da fuerza de seguir adelante", sentenció Roger Martínez.

