Piojo Herrera: 'No hay posibilidad de traer a Carlos Vela'

Después de que trascendió el posible interés del América por contratar a Carlos Vela, Miguel Herrera minimizó la posibilidad argumentando que el delantero mexicano aún recibe ofertas del futbol europeo.

“No hay posibilidad, me encantaría volver a contar con Carlos Vela en un equipo, pero es mentira. Carlos está muy contento con su club y sigue teniendo llamadas de Europa", confirmó el Piojo en conferencia.

“Es muy remoto que pueda venir al América. Está muy contento en LA y por lo que he podido platicar con él, me dice que sigue teniendo ofertas de Europa, entonces si no quiere ir a Europa, difícilmente vendrá a México", añadió en conferencia de prensa.

Asimismo, recordó que la directiva de las Águilas le ha quitado elementos importantes que no han permitido mantener un equilibrio a diferencia de los equipos regiomontanos.

"Nosotros hemos vendido a nuestros jugadores, nos los han venido a sacar, esa ha sido la diferencia con Tigres y Monterrey. Ellos han mantenido su base", finalizó Miguel Herrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: JONATHAN BORJA, PRIMERA BAJA DE LA MÁQUINA PARA EL GUARDIANES 2021