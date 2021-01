Pedro Aquino sobre América: 'Solo me iría por una propuesta del Real Madrid o Barcelona'

Pedro Aquino está contento de haber llegado al América y aseguró que solo una propuesta del Real Madrid o Barcelona lo haría dejar al club.

"Tendría que tener una propuesta de Real Madrid o Barcelona para tomar la decisión de irme. No tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa", mencionó para ESPN.

El mediocampista peruano desea recuperarse lo más rápido posible para poder aportar toda su calidad, pues afirma que eligió a las Águilas por encima de otros equipos.

"Quiero enfocarme en jugar, salir de la pequeña distensión y aportar mi granito de arena para salir campeón", agregó.

Sobre ser el reemplazo de Guido Rodríguez, Aquino quiere hacer su propia historia en Coapa.

"Mucho me han hablado de Guido Rodríguez y yo creo que él hizo su historia, en lo personal no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sé que es un gran jugador. Yo quiero dejarles en claro que Guido ya hizo su historia en el Club América y ahora Pedro Aquino viene hacer su propia historia acá", contó.

