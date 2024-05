Miguel Herrera: 'La afición de América me recuerda más por la Final de 2013 que la de 2018'

Miguel Herrera estará presente por siempre en la mente de la afición del América gracias a los éxitos que tuvo en sus dos etapas al mando del equipo, sin embargo, existe un momento imborrable e icónico que sobre pasa a los demás: el título de 2013 contra Cruz Azul.

El propio ' Piojo' aseguró en entrevista con RÉCORD que los aficionados lo recuerdan más por aquel agónico triunfo, que por el campeonato que obtuvo en 2018, igual frente a los cementeros, el cual considera se ganó de una mejor manera.

“Sería muy ilógico compararlas (finales con América). La del 2013, sobretodo, por cómo se dio el resultado y cómo se consiguió; fue muy épico. Hay gente en la calle que me saluda y recuerdan la del 2013 y no la del 2018, (en esa) el equipo fue muy superior, a pesar de no haber muchos goles, fuimos muy superiores. Una Fiinal que se ganó, nunca fácil pero que se ganó, la otra fue más sufrida, más emotivo, esa es la más recordada”, explicó.

Además, el técnico mexicano compartió su pronóstico para la Final del Clausura 2024 y expresó abiertamente su apoyo a las Águilas, aunque alabó el buen trabajo que ha hecho Martín Anselmi con La Máquina.

“Yo le voy al América, lo veo bien, lo veo sólido, pero no descarto que Cruz Azul ha jugado bien, tiene un gran plantel. Reitero, están bien dirigidos, creo que es más vasto el plantel de América, pero no dejo de descartar que Cruz Azul lo ha hecho bien y que puede ser campeón”.

"Dirigir al América es un honor"

Asimismo, Herrera recordó su paso por el conjunto de Coapa y comentó que, para él, siempre será un orgullo haber dirigido al equipo.

“Siempre dirigir a América es un honor y, por supuesto, estar pensado estar en ese equipo siempre será interesante, hay que ser honestos. Hoy en día hay un buen estratega que está haciendo bien las cosas y que le está dando resultados“.

