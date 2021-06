Layún: 'El #TodoEsCulpaDeLayun me impulsó a jugar en el Viejo Continente'

A más de 10 años del famoso hashtag que protagonizó Miguel Layún, el porpio jugador de América aseguró en entrevista con RÉCORD, que de no haber vivido aquel episodio que lo llevó al límite, su carrera no hubiera sido la misma.

“A mí me sirvió para encontrar mi mejor versión, y eso al final yo lo agradezco y sería muy tonto de mi parte decir que fue injusto o que no me gustó, no hubiera podido ser el Miguel Layún que soy hoy y no hubiera podido jugar en los clubes que jugué porque me tuve que sobreponer a una situación que emocional y psicológicamente fue muy compleja y que me permitió darme cuenta que podía superar cualquier obstáculo”, declaró el jugador azulcrema.

“Más que decir si fue injusto o no, te diría que lo valoro, lo recibo con los brazos abiertos, lo arropo y te digo que ha sido un capítulo en que si escribíera un libro ese titular (Todo es culpa de Layún) tendría que ir subrayado y en negritas porque fue una gran enseñanza para mí”, confirmó Layún.

Sin embargo, señaló que no todo pudo haber sido su culpa argumentando que en los deportes colectivos la responsabilidad no puede caer en un solo jugador.

“Definitivamente los deportes colectivos no son solamente responsabilidad de una sola persona, sería absurdo creer que un solo jugador es el responsable de un equipo, entonces te diría que a veces se pierde el criterio en esas pequeñas cosas pero de manera muy particular te digo sinceramente que yo agradezco haber vivido lo que viví porque me forzó y me obligó a crecer en muchos aspectos que sin duda no hubiera podido hacerlo sino me hubieran llevado al límite”, sentenció.

DIFERENCIAS CON EUROPA

Con la experiencia que le dejó haber competido en las Ligas más imprtantes de Europa: Serie A, Liga Premier, la Liga de España, y la Primeira Liga de Portugal, Miguel Layún manifestó que una carencia importante en el futbol mexicano es el desarrrollo de los futbolistas desde que son niños.

“Yo creo que el futbol mexicano debe de desarrollarse en la formación, estoy convencido de que eso nos hace falta. Recuerdo que me sorprendió muchísimo ver alos jóvenes de 13 años se prepararn para ser futbolistas profesionales de verdad, con una alimentación, con una disciplina, se preparan distinto. Los niños de 6-7 años ya te saben cosas tácticas que aquí los niños a esa edad los ponen a jugar una cáscarita y no futbol de verdad, allá tienen un sistema tan preparado donde los van llevando de Futbol 7, Futbol 8, Futbol 9 y hasta llegar al Futbol 11 pero ya con trabajo en posiciones y trabajo táctico, entonces cuando llegan al 11 no es desconocido lo que te piden los técnicos, aquí en México sí”, mencionó.

“Yo llegué a los 15 años para realizar mi primera prueba con un equipo de futbol profesional y llegas sin conocimiento, llegas con el conocimeinto que adquieres en la calle, en el barrio o en el equipo de futbol donde participas, pero hasta ahí, en Europa no porque allá los preparan de verdad”, recordó Miguel Layún.

