Kevin Álvarez fue anunciado como el primer refuerzo del América de cara al Apertura 2023. El lateral mexicano llega a las Águilas como uno de los mejores jugadores de la liga en su posición y con 24 años aún mantiene intacto el sueño de jugar en Europa.

Por ello, Álvarez ve su fichaje a las Águilas como algo positivo en ese sentido, pues considera que puede ser "un gran trampolín" al Viejo Continente.

"Mi sueño siempre ha sido jugar en Europa y América sería un gran trampolín. Este club es muy importante y será una gran vitrina para mí. Vengo a dar lo mejor y dejar cosas importantes aquí”, señaló en entrevista para FOX Sports.

Además, explicó que cuando inició su carrera nunca imaginó ser parte del club azulcrema, por lo que desea aprovechar la oportunidad al máximo pese a la presión que existe en Coapa constantemente.

“La verdad es que no (se veía en América). Recién empezó mi carrera no me pasaba por la mente, pero luego surgieron los rumores, empecé a ver la oportunidad que representaba venir y decidí tomarla.

"Eso de la presión ya lo he vivido y entendiendo con Selección, no es lo mismo, pero supone un reto y hay que tomar lo positivo”, agregó.

