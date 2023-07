Julián Quiñones sobre lo que significa América: "En cualquier cancha siempre mete miedo"

El pasado lunes las Águilas del América confirmaron el fichaje de Julián Quiñones, antiguo delantero de los Rojinegros del Atlas, mismo que en su primera entrevista como azulcrema comentó que los de Coapa si son el rival a vencer en la Liga MX.

En entrevista con TUDN, Quiñones aseguró que no importan que los demás se cieguen o quieran minimizar lo que significa América, la realidad es que en cualquier cancha que se pare el equipo azulcrema inspira miedo a sus rivales.

"Sí, América siempre da miedo cuando pisa cualquier cancha, todo mundo piensa lo mismo, pero a veces se ciegan, se centran en una burbuja que no reconocen la verdad y este equipo año tras año ha tenido grandes jugadores y nadie lo niega, este equipo está para grandes cosas", comentó.

Así mismo el delantero cafetalero aseveró que, al menos para él, no existe presión por ser el "fichaje bomba" del cuadro azulcrema para el Apertura 2023, asegurando él no se cree mejor que nadie y que su meta es trabajar y dar lo mejor de sí siempre.

"No lo veo así tanto, este equipo tiene grandes jugadores, todos somos jugadores 'bomba', para mí soy un jugador más que tengo cualidades y condiciones, al igual que mis compañeros, vengo a ayudar y aportar lo que yo sé, por algo me trajeron y eso no es presión para mí, yo ya lo he venido manejado bien y tengo que tomarlo para bien", finalizó.

