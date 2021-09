Juan Hernández sobre Aguilera: 'Ya es un histórico del América'

Desde el manchón penal, Emanuel Aguilera se ha convertido en un jugador histórico del América, así lo consideró Juan Hernández, legendario defensa de las Águilas, quien en charla con RÉCORD dijo que Ema ya es un ícono del club.

"Por supuesto (es histórico del club), ha ganado campeonatos ha hecho muy bien las cosas, y la verdad es un defensa que no nada más se dedica a defender, también se dedica a atacar, independientemente de que la mayoría de los goles los ha hecho de penal, también va muy bien en el juego aéreo. Es muy buen jugador y ahora ya se está volviendo un ícono de la institución”, declaró para este medio.

Desde su llegada a Coapa, Aguilera ha sido un jugador muy criticado por un sector de la afición americanista ya que no lo consideran propio de la institución, algo que para Hernández es injusto pues pese a no gozar de un gran cartel, se ha ganado el respaldo gracias a su trabajo.

“Me parece injusto, porque todos se tienen que dedicar a defender cuando no tienes la pelota y cuando no la tienes todos se tienen que dedicar a atacar, por eso me parecen injustas las críticas hacia Emanuel Aguilera porque me parece un muy buen defensa, llegó no con tanto nombre y con su trabajo y su esfuerzo se ha ganado el respaldo y obviamente está a dos goles de nada menos que de Alfredo Tena, una institución dentro del club”, comentó.

Aguilera llegó a 24 goles con la camiseta azulcrema gracias al gol que anotó en el duelo ante el León el pasado sábado, y con esto se ha instalado en el Top 3 de defensas goleadores históricos del club, empatando en el tercer puesto con Rafael Garza Gutiérrez ‘Récord’ y debajo de Mario Trejo y Bruno Valdez con 25 en el segundo puesto y Alfredo Tena, quien está en la cima con 26 tantos.

