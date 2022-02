Jorge Sánchez: 'En lo grupal estamos bien y tranquilos, va iniciando el torneo'

América otra vez está a la vista del sótano del campeonato, las cinco jornadas que se han disputado no han sido lo que ellos pretendían, sin embargo, al interior del equipo no hay preocupación ya que consideran que al torneo le queda mucho por disputarse, así lo manifestó el jugador de las Águilas, Jorge Sánchez.

“En lo grupal estamos muy bien y muy tranquilos, no estamos preocupados por el tema de lo que se está viviendo ahora pero acaba de iniciar el torneo, tenemos que mejorar en algunas cosas, todos los días entrenamos y matándonos dentro del campo pero de eso se trata el futbol, a veces te salen las cosas y a veces no, desafortunadamente ahora no está saliendo como queremos pero tenemos que recuperar el camino porque va iniciando el torneo”, afirmó el lateral azulcrema.

“A veces te van a salir las cosas y a veces no te van a salir pero el chiste es levantarse y seguir luchando, si nos ves en el vestidor todos estamos sonriendo, nos llevamos muy bien y eso es lo más importante del grupo que aquí es cuando se demuestra los verdaderos grupos cuando estás en las malas es cuando realmente te das cuenta si hay una familia y si esta unida realmente”, agregó.

Respecto a su regreso a la actividad, el futbolista reconoció que logró volver antes de tiempo debido al empeño que puso en su rehabilitación, sabía que era necesario volver lo antes posible y así fue.

“Estoy muy contento porque me recuperé lo más rápido posible, se habían pronosticado 3 semanas, un poquito más y solo fueron 2 semanas y 2 días, así que por esa parte estoy muy tranquilo, me esforcé demasiado, trabajé bastante y esos son los frutos haberme recuperado más rápido para poder ayudar al equipo”, finalizó Jorge Sánchez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: FERRÁN TORRES FIRMÓ DIANA SIN EL ESCUDO BLAUGRANA NI LOGO DE NIKE