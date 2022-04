Jorge Meré: ‘América puede competir con cualquiera de Europa’

Jorge Meré, jugador de América, quien llegó en este Clausura 2022 habló sobre su actual equipo, donde destacó que las Águilas pueden jugar contra cualquier equipo, incluso contra alguno de Europa y les complicarían las cosas.

“Yo que tuve la oportunidad de disputar dos años de disputar la Primera División de España y luego cuatro y medio en la Bundesliga en Alemania, y cuando tu vienes a un gran equipo da igual donde sea, si sea México u otro país, cuando estas en un gran equipo vas a poder competir con cualquier rival”, comentó Meré para Marca Claro.

Además, expresó que el nivel de la Liga MX le sorprendió, pues de los partidos que veía por televisión a los que vio en vivo fueron totalmente diferente y apuntó que crecerá más.

“Cuando estás en un gran equipo puedes competir contra el que sea y sigo reafirmando en que América puede jugar contra cualquier equipo de Europa y les haríamos las cosas difíciles” EXCLUSIVA | @jorgemere_m4, jugador del @ClubAmerica en #MARCAClaroMVS pic.twitter.com/bZPiuew0DY — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 12, 2022

“Está claro que el nivel de la Liga a mí me sorprendió para bien he de reconocerlo, cuando llegué aquí pues sí que vi partidos, pero desde la tele que no es lo mismo que verlos en directo y el nivel de la Liga mexicana es muy bueno y, bajó mi punto de vista, creo que va a seguir creciendo”, añadió.

Por último, reiteró que los de Coapa están para competir con cualquier equipo. “Sigo reafirmándome en que América puede pelear contra cualquier equipo de Europa, seguramente les haríamos las cosas difíciles”, finalizó Jorge Meré.

