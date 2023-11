'Jona' dos Santos para rato en América: confirmado con las Águilas hasta 2024

'Jona' ya está renovado. Se sabía que entre América y Jonathan Dos Santos existía interés de seguir vinculados y la directiva que encabeza Santiago Baños no dudó en extender el contrato del futbolista desde el inicio del Apertura 2023, en el cual respondió teniendo su mejor torneo desde que llegó al club hace un par de años.

RÉCORD pudo confirmar que el menor de los Dos Santos seguirá siendo jugador de las Águilas para el verano de 2024 con la posibilidad de que se pueda alargar aún más su estancia en el Nido azulcrema hasta 2025 de acuerdo a sus resultados en este tiempo.

“Yo estoy feliz. Me han cambiado la vida estos últimos tres o cinco meses con la llegada de Jardine, le agradezco su confianza y del presidente (Santiago Baños) que no quiso que me fuera del club”, confirmó recientemente el propio jugador.

Una fuente consultada confirmó que la directiva americanista desde hace meses empujó para que dicha negociación se consolidara, sin embargo, Fernando Ortiz, entonces técnico del equipo, se negaba rotundamente ya que era un jugador que no le agradaba. Durante los 3 torneos que el Tano dirigió, Jona solamente pudo sumar 944 minutos, por debajo de los 1149 que registró solo en la Fase Regular con André Jardine.

“Fue difícil no jugar y no quería hablar con la prensa porque no jugaba y no había estado en esa situación donde nadie pregunta por ti o no me daban bola. Si te soy sincero, después de mi contrato con el América pensaba que jugaba medio año o un año más y me retiraba, pero ahora no quiero (risas)”, recordó sobre su etapa gris con el Tano.

Y el tiempo confirmó que la decisión de la presidencia deportiva de mantener al jugador en el club fue acertada tomando en cuenta el nivel que alcanzó en el vigente Apertura 2023, en donde se ganó toda la confianza del cuerpo técnico brasileño, al punto en que con lo hecho dentro de la cancha volvió a alzar la mano para la Selección y siguiendo la misma congruencia que hoy en día hay en el Tri con Jaime Lozano, su regreso a una convocatoria no luce nada descabellado.

NÚMEROS DE JONA DOS SANTOS POR TORNEO

CLAUSURA 2022 (TANO)

JJ: 11

JT: 2

MJ: 233

G: 0

APERTURA 2022 (TANO)

JJ: 14

JT: 6

MJ: 480

G: 1

CLAUSURA 2023 (TANO)

JJ: 12

JT: 2

MJ: 231

G: 0

APERTURA 2023 (JARDINE)

JJ: 17

JT: 13

MJ: 1149

G: 0

