Israel Reyes tras conseguir el bicampeonato: 'Venir a América fue la mejor decisión'

“Venir a América fue la mejor decisión”, las palabras con las que Israel Reyes resumió su paso por las Águilas, y quien aseguró no podían fallarle a la afición después de haber perdido la Concacaf.

“Tuvimos un desliz en la Conca, estábamos obligados a ganar esta (Liga), estábamos comprometidos con la gente, de ganar estoy hoy estamos celebrando aliviados, gracias a Dios”, declaró el defensor azulcrema.

Respecto a haber jugado como lateral derecho gran parte del torneo, el propio futbolista resaltó que no esperaba nunca haber jugado en esa zona, pero que gracias a la confianza del técnico y sus compañeros logró adaptarse.

“Salí de mi zona de confort, nunca había jugado en esa posición, tiene mucho que ver la confianza que el técnico me dio, nos adaptamos a esta posición, no me esperaba nunca jugar ahí. Jugué lesionado varios meses, también contó mucho, pero estamos celebrando y estoy muy feliz”, reveló.

