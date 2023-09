Igor Lichnovsky rindió en América desde su primer partido y el propio jugador aclaró que se debió al conocimiento que tiene en el futbol mexicano.

"Creo que cada Liga tiene su manera de ser. Estoy acostumbrado a la liga mexicana que tiene sus cambios de repente en cuanto a la altura, los climas, los campos y a veces incluso jugadores que pueden venir de Europa a esta Liga MX, no les va tan bien justamente por esos cambios, esas condiciones", comentó el chileno.

“Me gusta, soy en mi vida un poco nómade y agradezco el respeto, es lo que más agradezco a mis compañeros y a todos porque me han permitido no necesitar tiempo para acomodarme, si no que 'cabrón, si estás, bienvenido'. A mi personalidad y mi forma de ser eso le viene como anillo al dedo”, añadió.

Respecto a su primer Clásico Capitalino, el defensor azulcrema contó que ya le hicieron saber la rivalidad que se vive con Pumas desde las inferiores.

“Me han dicho que se vive de una manera muy pasional incluso desde inferiores. Para nosotros como profesionales o representantes del primer equipo es una motivación extra para marcarle el camino a los jóvenes", apuntó.

"Con la experiencia que tiene cada jugador que está en América es difícil encontrar el motivo suficiente para vivirlo de manera pasional, lo vivimos de manera más profesional, pero por lo menos a mí eso sí me inspira porque si es importante para los menores, también es una motivación extra”, sentenció Lichnovsky.