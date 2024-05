Igor Lichnovsky no cierra la puerta a continuar con la Triiisecta: 'No merece la pena hablar de eso'

Igor Lichnovksy no quiso hablar de la Triiisecta. El defensor de América decidió no hablar sobre si continuará o no con el podcast que transmite junto con su compañero de equipo, Kevin Álvarez y el exfutbolista Miguel Layún.

El equipo azulcrema consiguió su pase a las Semifinales del Clausura tras conseguir un empate global en tiempo añadido. La posición en las tablas les ayudó a clasificarse sobre Pachuca y ahora esperan rival en la siguiente ronda.

Ahora al terminar el encuentro, el defensor fue cuestionado sobre su participación en el podcast. En reiteradas ocasiones, el chileno ha sido criticado por el programa, por lo que en esta ocasión decidió no hablar sobre esto.

"No merece la pena hablar de eso. Juzguen ustedes, cuando hay programas de futbol me imagino yo que hablan de futbol, yo en los únicos programas que he escuchado que hablan de esto son de farándula y espectáculo”, reveló el defensor.

Cabe destacar que tan sólo un día antes, había pedido a través de un video en redes sociales que 50 mil personas se conectaran a su en vivo de este domingo para continuar el programa, sin embargo, en estos momentos no quiso meterse en más detalles sobre el podcast.

Aceptó su error en gol de Pachuca

Lichnovsky también cometió un error durante el encuentro. El central buscó salir jugando dentro de su área, pero terminó errando su pase y asistió a Oussama Idrissi, volante de Pachuca, quien de primera intención anotó el gol que casi los manda a Semifinales.

El defensor, ante esto decidió responder a cualquier tipo de crítica, aceptando su error y asegurando que seguirá dando su compromiso que no volverá a equivocarse así.

“En lo individual quiero reconocer que un error así, sobre todo en este club, no se puede permitir, doy mi compromiso de que no va a volver a pasar. Yo también me quedo con lo positivo”, comentó ante los medios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ERA LA CLASIFICACIÓN! VAR ANULÓ GOL DE ALEXIS VEGA POR FUERA DE LUGAR