Hugo Sánchez criticó a Jürgen Damm: 'Me da pena la mentalidad que demuestra'

Hugo Sánchez criticó a Jürgen Damm tras sus recientes declaraciones, en donde asegura que jugar en América es mejor que en Europa.

El Pentapichichi afirmó que le da "pena" la mentalidad del extremo azulcrema, recién fichado por los de Coapa.

“Me da pena. No me gusta decirlo, pero me da pena la mentalidad que demuestra. No hay comparación de jugar en Europa. Jugar en América es bueno, yo estuve, pero en mis últimos años y me pagaban más”, mencionó en ESPN. “Métete eso en la cabeza, pero no digas que no se compara ir a Europa con jugar en el América. Esa es mentalidad pequeñita”.

De igual forma, el exdelantero del Real Madrid hubiera preferido otras palabras por parte de Damm.

“Me hubiera gustado más escuchar a Jürgen diciendo: “voy a jugar en este equipo exitoso, porque quiero ganar la oportunidad de jugar en Europa y triunfar. No quiero amargarme la vida sabiendo que no he triunfado en Europa. Tengo cualidades para triunfar en Europa”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JÜRGEN DAMM: 'EUROPA NO SE COMPARA A ESTAR EN EL CLUB AMÉRICA'