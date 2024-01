Hijo de 'Chucho' Benítez sobre la muerte de su padre: 'A mí papá lo asesinaron'

Luego de que han pasado casi 11 años del fallecimiento de Christian 'Chucho' Benítez, quien fuera delantero de América, su hijo ha hablado sobre la muerte de su padre.

Fabiano Benítez, descendiente del delantero ecuatoriano, aseguró en entrevista, que a su papá lo 'asesinaron'

“Cuando papá fallece yo era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería papá para mí, yo no sabía de maldad, ni nada del mundo, pero a medida que fui creciendo me hice preguntas y en internet hay muchas respuestas, pero ninguna de ellas es la verdad”, declaró en entrevista para Futbol Sin Cassette.

Cabe señalar que Christian Benítez murió el 29 de julio de 2013 a los 27 años de edad.

“He obtenido documentos donde yo personalmente estoy seguro que a mi papá lo asesinaron. No quiero culpar a nadie, pero estoy seguro de que no fue una muerte natural”, afirmó.

¿De qué murió 'Chucho' Benítez?

El día 28 de julio de 2013, una noche antes de su muerte, el ecuatoriano debutaba con su nuevo equipo entrando de cambio en la Semifinal de la Copa ante Qatar SC.

De la nada, en horas de la madrugada, comenzó a sentir dolor abdominal, así que fue llevado al hospital y ahí se le aplicaron sedantes, sin embargo, el malestar era bastante intenso y comenzaron las complicaciones.

De acuerdo con la versión de Liseth Chalá, esposa del atacante ecuatoriano, el no hablar árabe ni inglés complicó las cosas, el futbolista regresó al hospital y al no poder hacerse entender, no fue atendido rápidamente, por lo que a los pocos minutos de entrar al centro médico se desvaneció, le siguieron convulsiones y posteriormente la muerte. Desde Qatar indicaban que fue un paro cardiaco a causa de una peritonitis aguda.

“ESTOY SEGURO QUE A MI PAPÁ LO ASESINARON” Dura confesión de Fabiano Benítez, hijo de Christian Benítez , en #FútbolSinCassetteSF. “He obtenido documentos… no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro que a mi papá lo asesinaron”. pic.twitter.com/S9gBZ8xqLc — StudioFútbol (@StudioFutbol) January 23, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DEBUT ROJIBLANCO! CADE COWELL TUVO SU PRIMEROS MINUTOS CON CHIVAS