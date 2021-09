Henry Martín: 'El sistema de juego de Solari me ha beneficiado'

Chivas llegará al Clásico Nacional con 4 días de trabajo con su nuevo técnico, sin embargo, para Henry Martín, goleador del América, en el Nido no les interesa ya que considera que las Águilas tienen en Santiago Solari al mejor entrenador de la Liga.

“Es problema de ellos, ellos fueron quienes decidieron cesar a su técnico, pero a nosotros no nos tiene que importar si vienen con técnico, si vienen con algún interino o con quien sea, nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo y tampoco nos importa porque nosotros tenemos a un gran técnico, yo creo que es el mejor del torneo y los números lo avalan, etsamos en primer lugar y viene haciendo bien las cosas desde el torneo anterior”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

Respecto al sistema de juego que implementó el argentino con un solo referente en el área, la Bomba afirmó que le ha venido bien ese estilo de juego.

“El sistema de juego porque Solari juega con un punta y el anterior jugaba con dos nueves, acostumbrarse a esto siento que me ha venido bien porque eres la referencia en el área, evita que te salgas de esa zona y un delantero para meter goles tiene que estar dentro del área, me viene bien y me siento mejor quedándome más en el área”, declaró.

“Tener buenos centradores es fundamental y quedó reflejado en el último partido con el centro de Luis Fuentes yo corro nada más a la zona y giro la cabeza, no tuve que hacer nada más porque él ya sabía que tenía que meter el balón porque previo al partido se practicaron centros con definición”, expresó Henry Martín.