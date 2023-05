La Liguilla a la vista. América se aventurará en una nueva Fiesta Grande de la mano de Fernando Ortiz y saben que de no levantar la 14 todos los logros cosechados hasta ahora servirán de poco, por ello, el objetivo es claro en Coapa: "pasar por encima de todos", así lo manifestó el goleador del equipo, Henry Martín.

"Al resto de los equipos, nada, cada quien hará lo suyo, nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro. Si queremos ser campeones debemos pasar por encima de todos, llega un momento de sacrificios, pensar como grupo, dejar egos e individualidades, el yo dejarlo a un lado y pensar en nosotros", confirmó el delantero azulcrema.

"Eso es lo más importante porque esto es un juego de 11, confiamos y necesitamos de todos. Necesitamos recuperar a Zendejas, a Viñas, son seis partidos donde necesitamos a todos y confío que el equipo está para pelear por todo”, agregó.

El delantero de las Águilas destacó el momento que vive siendo el responsable del gol, pero es consciente de que el funcionamiento como equipo es lo más valioso y qué fue gracias al sistema de juego que se pudieron alcanzar marcas individuales y grupales a lo largo del campeonato.

"Yo fui parte de la lanza para anotar los goles. Para mí no tenía que jugar el equipo para mí, sé que les pidieron que me buscaran, pero si en todo el torneo jugamos de una manera no había por qué cambiarlo. Les pedí que jugáramos igual, yo confío en el equipo y lo más importante para mí era llevarnos los tres puntos”, sentenció Henry Martín.

