González Iñárritu tras llegar al América: 'El objetivo es el campeonato'

La inmediatez de los triunfos es el alimento que reclama el mosntruo de mil cabezas de cualquier equipo, especialmente del América. Héctor González Iñárritu, flamante Presidente de Operaciones de las Águilas, sabe de la exigencia y también del proceso que se requiere para alcanzar los títulos, además, cree que con Fernando Ortiz están las condiciones para buscarlo.

“El objetivo es ganar es el campeonato”, remarca tajante González Iñárritu, “del tiempo que empiezas al que eres campeón hay un proceso que va madurando, es imposible que todos los torneos seas campeón.

“En el proceso es donde vas madurando tu proyecto, corrigiendo y ves la producción de tu cantera, la maduración de jugadores, la adaptación de refuerzos y te va llevando a tener una generación, como ha habido en varios equipos, América incluido, que te puede dar satisfacciones durante durante muchos torneos”, explica.

Sobre el cambio drástico que se notó entre el final de la dirección de Santiago Solari y la llegada de Fernando Ortiz, el directivo es contundente: “Yo no creo en eso de ‘la cama’, nunca lo he vivido y he estado en equipos ganadores con mal momento, es una conjunción de factores que puede ser presión, partidos que no ganas y aumenta la desconfianza, la frustración, porque sigues trabajando con las instrucciones del entrenador y no se muestran los resultados, puede haber lesionados, cansancio o varios factores para caer en una mala racha. Lo que no debe pasar es que se haga tan profunda.

“Con el Tano te diste cuenta que el equipo mejoró en todos los en todos los números, yo no creo en eso de la cama, y creo que el equipo ya está está listo para para despegar”, considera.

