Fidalgo sobre su permanencia en América: 'Me llama Europa, pero si me quedo seré la persona más feliz'

Álvaro Fidalgo conquistó su segundo título de liga con América siendo uno de los pilares en el esquema de André Jardine desde hace tiempo, lo que lo ha llevado a ser uno de los jugadores más queridos por la afición.

Sin embargo, la permanencia del 'Maguito' en Coapa no está asegurada, pues él mismo ha dicho que aunque "sería la persona más feliz" en caso de quedarse, tiene como objetivo regresar a Europa y " trascender".

"En el verano me sentaré con la directiva, para nada está hecho que me vaya, sigo firme aquí, todo mundo sabe lo que siento por el club, me encantaría seguir haciendo historia, me llama trascender en Europa, pero no tengo ninguna de las dos decidida, lo pensaremos y si me quedo aquí seré la persona más feliz del mundo", dijo a TUDN al término de la Final.

Además, el mediocampista español aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a la afición por su apoyo y señaló que haber logrado el bicampeonato ha superado sus expectativas.

"Esto supera todas mis expectativas, soñaba con ser campeón, la 15 llegó al más grande de México, bicampeones. Entramos en la historia, fue un partido muy sufrido y agradecer a la gente porque no creo que nunca pueda agradecer lo que la gente me quiere", agregó.

