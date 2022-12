La renovación de Guillermo Ochoa con el América sigue en el aire. Así lo manifestó el técnico del equipo, Fernando Ortiz quien aseguró que en Coapa siguen a la espera de la respuesta del experimentado guardameta.

“Con respecto a Memo, estamos a la espera esa es la única respuesta correspondiente a la situación de Memo, todo lo demás que se habla son suposiciones , pero no hay nada cierto hasta que no sepamos cuál será la decisión del mes”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

En las últimos días el rumor sobre una posible llegada de Luis Ángel Malagón ha acrecentado la incertidumbre sobre el futuro sobre la meta azulcrema, pues el portero proveniente del Necaxa llegaría para ser suplente; sin embargo, el Tano mencionó que no hay nada en concreto y que al día de hoy le ha otorgado la confianza a Óscar Jiménez

“Ustedes (prensa) están poniendo nombres y yo todavía ni he pronunciado nada. Se los dije la primera vez que me lo preguntaron, hay un plan b, hay un plan c, hoy está Óscar, lo está haciendo de maravilla, sabe Óscar lo que yo pienso de él en lo deportivo y después se verá”, explicó.

“Nombres van, nombres vienen, suposiciones, yo como entrenador hoy confío en Óscar que es mi arquero titular”, agregó.

Por su parte, Jiménez se mantiene a la espera de conocer su futuro, pues en caso de que Ochoa renueve pedirá su salida, ya que no desea seguir cumpliendo con el rol de suplente, mismo que ha desempeñado desde su llegada en 2017.

En caso de que Memo decida no continuar, Óscar permanecerá y finalmente recibirá la oportunidad de ser el portero titular del América.

FELIZ POR EL DESEMPEÑO

Ortiz salió satisfecho por el buen accionar de su equipo ante el Toluca, en su segundo compromiso de la Copa por México, aunque espera que sus jugadores no pierdan el rumbo, pues advirtió que nadie tiene un lugar asegurado.

“Siempre lo han demostrado los chicos, acá el que se desvía un poquito del camino y no trabaja en equipo y no va a tener su oportunidad de estar dentro de la plantilla”, declaró el Tano en conferencia de prensa.

Asimismo, el DT destacó el buen trabajo que el preparador físico del club, Paolo Pacione, ha realizado a lo largo de esta pretemporada.

“Sumado a eso, la pretemporada que está realizando Paolo (Pacione) en lo físico también es rescatable y resaltable”, mencionó.

