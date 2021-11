Christian Patiño, exdelantero del América, lamentó la falta de certeza del ataque azulcrema

Hoy, Henry Martín y Federico Viñas, delanteros del América buscan anotar su cuarto gol ante Pumas, el cual les permitirá ingresar al Top 10 de goleadores americanistas frente a los universitarios.

Por este motivo, Christian Patiño, exdelantero de las Águilas en charla exclusiva con RÉCORD dijo que pese a la falta de goles de ambos elementos, espera que hoy ante los de la UNAM puedan volver a anotar y con esto ayudarle a su equipo a avanzar a Semifinales.

“Creo que se ha repartido la parte de los goles, la ofensiva quizá no ha sido tan certera y lamentablemente para ellos no han caído los goles, pero han estado ahí y en cada jugada tratan de buscar esa oportunidad de poder concretar en la portería rival, lamentablemente no han tenido la suerte, pero yo creo que si siguen trabajando, el día de mañana (hoy) pueden lograr ese gol ansiado que pueda ayudar al América a pasar a la siguiente fase”, declaró Patiño para este medio.

Christian, quien se vistió de héroe en las Semifinales del 2002, en las que los de Coapa eliminaron a los universitarios, recordó aquella serie y aseguró que en todo momento pensaron en llevarse la victoria para conseguir el pase a la Final.

“En esa Semifinal, igual quedamos 0-0 en el Azteca, fuimos a C.U. y al final nosotros queríamos ganar, no íbamos buscando un empate porque pasaba Pumas en ese entonces, nosotros no pensábamos en eso, pensábamos en ir a buscar el gol”, relató.

“Tan así que a los pocos minutos, se ocasionó una jugada donde Miguel España metió un autogol y a mí me toca meter el 1-2 en C.U. para llegar a una Final más. El América tiene que ir este momento a buscar eso, así como nosotros cuando fuimos en ese 2002 a buscar el gol a buscar la victoria”, agregó.

Patiño marcó el gol con el que los azulcremas liquidaron el duelo de vuelta en el Olímpico Universitario, por lo que rememoró aquel momento en el que festejó dicho tanto.

“Al momento de hacer el gol caí en la gloria. Metes el gol y sacas toda la presión, la adrenalina y al final sabes que ese gol te va a llevar a la siguiente fase, hay muchas cosas que se te vienen a la mente, saber que estás proponiendo en cancha de un acérrimo rival como lo es Pumas ante América, te cae algo muy padre muy bonito, yo me sentía muy orgulloso”, finalizó.

