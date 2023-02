Brian Rodríguez sobre su participación con las Águilas: "Voy a estar a disposición del equipo"

Pese a que el América sufrió la sensible baja de Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez no ha logrado ser titular, debido a que, no recibió la confianza del técnico, Fernando Ortiz, quien ve al uruguayo como un jugador que se desenvuelve mejor en el perfil zurdo.

“No tengo problemas de jugar por derecha o por izquierda, en el que me necesiten, voy a estar y a disposición del equipo”, sentenció.

Pese a esto, Rodríguez señaló que él está listo para cuando se presente su oportunidad y aseguró que se siente con la capacidad de jugar tanto. Por izquierda como por derecha.

Asimismo, el uruguayo aclaró que mantiene una buena relación con el entrenador argentino y, que esperará paciente su momento de poder jugar, pues sabe que el torneo es largo.

“Mi relación con el Tano es muy buena, trabajar al doble, el campeonato es muy largo y sé que la voy a tener de vuelta, así que tengo que estar preparado”, mencionó.

Cuando Zendejas salió lesionado en el partido ante Santos en Torreón, Brian Rodríguez fue quien entró de cambio para suplirlo, por lo que se esperaba que durante su convalecencia, sería el ‘7’ de las Águilas quien se quedaría en la banda derecha.

Sin embargo, el Tano apostó por Roger Martínez, pues cree que Brian se desempeña mejor por el lado izquierdo, motivo por el cual permanece en el banco como el suplente natural de Jonathan Rodríguez.

