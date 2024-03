Brian Rodríguez no lamenta no haber fichado con Fiorentina: 'Estoy orgulloso de estar acá'

Días previos al enfrentamiento ante Guadalajara en la Concacaf Champions Cup el delantero de América, Brian Rodríguez, recordó su casi salida del equipo durante el pasado mercado de invierno.

El delantero estuvo en charlas para llegar al Fiorentina de Italia, sin embargo, al final, el uruguayo terminó quedándose con las Águilas algo que, de acuerdo con él, no lamenta pues está contento en el equipo.

“La salida no se dio en el momento. Para nada triste por no haber ido. Me encuentro en un gran sitio en un gran momento. Muy agradecido con la gente. Encajar en un equipo tan grande como el América, ser titular, salir campeón. Estoy muy orgulloso de estar acá, de que confíen en mí”, declaró el futbolista azulcrema para para Fox Radio.

Así mismo habló sobre su mantenerse en la Selección Uruguaya. El delantero aseguró que a pesar de que los la mayoría de los seleccionados vendrán de Europa, el confía en que Marcelo Bielsa, volteará a ver la Liga MX para llamarlos y ayudarle a salir a Europa.

“Tiene muchos jugadores acá en la Liga MX que están teniendo contacto con él. Tiene muy buenos ojos para la liga mexicana y hemos hablado muchísimo con él sobre eso, potenciarnos y, si Dios quiere, irnos a Europa”, finalizó.

