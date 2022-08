América busca cerrar un fichaje más para afrontar la segunda mitad del Apertura 2022. Desde hace algunas semanas, la directiva de los azulcremas se puso en contacto con el LAFC para hacerse de los servicios del atacante uruguayo, Brian Rodríguez, que hoy comentó que es su deseo jugar en Coapa.

"Confío en mi representante para que pueda solucionar todo el tema con América. Estoy a tiempo de llegar al club, los plazos dan bien. Tengo muchas ganas de ir”, afirmó.

A pesar de que el movimiento no está cerrado, el charrúa aseguró en una entrevista con Radio Sport 890 que jugar para las Águilas representaría un cambio total en su carrera.

"Creo que es un buen cambio ir a la liga mexicana. Estoy agradecido con Los Ángeles y la MLS, pero creo que ir al América sería un gran cambio para mi carrera", comentó.

Asimismo, Brian Rodríguez reveló que hace unos meses llegaron ofertas por parte de un equipo brasileño, sin embargo, el LAFC las rechazó debido a que no estaban interesados, ya que eran por un préstamo.

"Flamengo estuvo interesado, estuvo hablando con ellos y en ese caso era préstamo con opción a compra y Los Ángeles no quisieron prestarme. Casi se hace posible era una linda oportunidad", agregó.

Brian Rodríguez finalizó mencionando que por el momento no tiene contemplado volver al futbol de su país. "Peñarol no me ha llamado, pero en este momento no pienso volver a Uruguay. Seguramente más adelante se pueda dar", sentenció.

América realizó una propuesta por el atacante sudamericano hace unos días, en la que serían dueños en un 80 porciento de la carta del jugador, esto de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo.

