¿Bomba azulcrema? Alexis Sánchez mostró su interés por jugar en el América en la Liga MX

Alexis Sánchez, delantero estrella del Inter de Milán ha revelado que tiene interés en jugar en México, destacando su afinidad por el América. Aunque actualmente está enfocado en la recta final de la UEFA Champions League con el Inter, el chileno no descarta la posibilidad de probar suerte en la Liga MX o la MLS en el futuro.

En la entrevista, Sánchez expresó su curiosidad por la pasión y entrega de los equipos mexicanos, señalando que le gustaría experimentar el futbol de Concacaf en algún momento. Ante la pregunta sobre qué equipos consideraría, mencionó a Pachuca y América, siendo este último su favorito.

"Sí, me gustaría (jugar en México). No lo sé en qué equipo. Hay varios que conozco, Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés", afirmó el goleador histórico de Chile entrevista para Iván Zamorano con TUDN.

Además, Alexis Sánchez manifestó su interés en la MLS, viendo la posibilidad de explorar otra cultura y perfeccionar el inglés. Aunque no tiene planes concretos en este momento, mencionó ciudades como Los Ángeles y Miami como destinos atractivos.

"Estoy enfocado en la Champions con el Inter y hacer lo mejor posible, pero me gustaría también, otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar el inglés", agregó el experimentado delantero. Su apertura a nuevas experiencias y su admiración por la afición del América han generado expectación sobre el futuro de Alexis Sánchez en el fútbol norteamericano.

