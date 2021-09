Benedetti: 'Me falta mucho por darle a este equipo, estoy en deuda'

Nicolás Benedetti se siente en deuda con América. Después de que se ha convertido en uno de los líderes a la ofensiva en los últimos encuentros de las Águilas, el colombiano aseguró que sigue enfocado en darle alegrías al club, ya que sabe que no ha podido rendir lo esperado por el tema de sus lesiones.

“Seguí trabajando de la misma manera. Estoy alejado de todo lo que se dijo, que me iba o me quedaba, me enfocaba en trabajar. Dios sabe cómo hace sus cosas. Estoy contento porque el trabajo que he hecho está dando sus frutos.

“Me falta mucho por darle a este equipo, estoy un poco en deuda por todo lo que ha pasado y mi meta es seguir trabajando, metiéndole y esperando que aquí sea un punto de partida para seguir cosechando triunfos”, detalló en conferencia.

El ‘Poeta del gol’ reveló que desde antes de que arrancara la participación azulcrema en el semestre la plantilla se planteó el ser campeón de Liga y de Concacaf, acercándose cada vez más al lograr clasificar a la Final del torneo de clubes de la zona.

“La felicidad es máxima. Cuando empezó el torneo nos pusimos objetivos de ir por todo y quedar campeones de los dos torneos. Vamos bien, paso a paso, cumpliendo los objetivos. Queremos disfrutarla, vamos paso a paso. Tenemos tiempo para planear esta Final. Vamos líderes en Liga y en la Final. El grupo está unido y con ganas de triunfar”, puntualizó.

Benedetti aseguró no sentir predilección por Cruz Azul o Rayados para disputar el título, sino que será el club que más lo merezca.

“No tengo preferencia, son equipos fuertes. Encontraremos en nuestro trabajo, no tengo ninguna preferencia. El que se merezca estará en la Final”, concluyó.

