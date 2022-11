Baños sobre renovación de Memo Ochoa: 'Hasta que no esté firmado no se puede dar nada por hecho'

Santiago Baños confesó en entrevista para Marca Claro que la renovación de Guillermo Ochoa con el América se encuentran trabada debido a las diferencias que tienen con la ampliación de su contrato.

El presidente deportivo de Las Águilas fue cuestionado sobre la continuidad de Ochoa de cara al Clausura 2023. Esto se debe a que el contrato del arquero mexicano finaliza el próximo 31 de diciembre del año en curso, por lo que en caso de qué el conjunto Azulcrema de tenerlo en la semana deberán renovarlo.

Baños señaló a Marca Claro que si está en los planes de la institución renovar al guardameta, e incluso ya se encuentran en pláticas para llegar a un acuerdo lo antes posible. Sin embargo, lo único que impide qué el seleccionado mexicano estampe su firma en su nuevo contrato, es el tiempo que le están ofreciendo.

Por parte de América desean qué Guillermo permanezca por un año más bajo los tres palos del equipo, pero este pensamiento no lo comparte el arquero cuatro veces mundialista, Ya que él desea que esa renovación sean por dos años.

"Esperemos. No hay nada definido. Hemos avanzado en el tema de la negociación, hay detalles por definir y hasta que no esté firmado no se puede dar nada por hecho. Tenemos que esperar algún tiempo para ver cómo termina este tema. Ellos quieren cierto tiempo, nosotros ofrecemos otro y es cosa de ponerse de acuerdo", comentó Baños.

Ahora solamente queda esperar a que ambas partes lleguen a un acuerdo para que Guillermo Ochoa continúe en la portería americanista de cara al próximo torneo. En caso de que ambas partes no logren cerrar este acuerdo, significa la segunda despedida del guardameta de 37 años del conjunto de Coapa.

