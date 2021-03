Baños sobre el Estadio Azteca: 'A corto plazo no se ve la manera de abrirlo'

No hay fecha para volver en la capital. La reapertura del Estadio Azteca para los aficionados tendrá que seguir esperando, el presidente, Santiago Baños, afirmó que están trabajando en conjunto con las autoridades de la CDMX, pero no será hasta que disminuyan los contagios cuando se vuelvan a abrir las puertas del inmuble.

“Es un tema más complicado en la Ciudad de México, trabajamos de la mano con las autoridade y hasta que no disminuya el tema de contagios no se podrán abrir los estadios aquí y los números muestran que aún no es tiempo de tomar una decisión así, pero por lo pronto a corto plazo no se ve la manera de que se pueda abrir el estadio”, aseguró el directivo azulcrema.

Sin embargo, Baños manifestó estar en paz por los resultados que ha dado el equipo con Santiago Solari y reveló que los cambios que ha sugerido el nuevo cuerpo técnico han sido bien recibidos por los jugadores.

“Cada cuerpo técnico trabaja diferente, tienen formas diferentes de trabajar. Santiago (Solari) y su cuerpo técnico son muy disciplinados en ese sentido, han cambiado cosas en cuestión de horario, alimentación, planeación de entrenamientos. Estamos muy contentos, se refleja en la cancha, los jugadores se concentran en lo que tienen que hacer y eso habla bien de la gestión. Estamos contentos y se refleja en la cancha que es lo más importante”, sentenció Baños.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: SANTIAGO BAÑOS ASEGURÓ QUE LE DARÁN PRIORIDAD A LA LIGA MX SOBRE LA CONCACHAMPIONS