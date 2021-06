Arturo Vidal: 'Me gusta el América, pero tiene que haber interés de las dos partes'

Arturo Vidal no se olvida del América y ha lanzado un nuevo mensaje para la directiva, ya que reiteró su deseo de llegar a Coapa, aunque no ha visto un interés real de parte de las Águilas.

"Tenemos qué ver, siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes, tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz", mencionó para TUDN tras terminar el partido entre Argentina y Chiles, donde falló un penal.

En varias ocasiones, el Rey Arturo ha expresado su deseo de jugar en el América por su compatriota Iván Zamorano (quien también llegó del Inter) y Nico Castillo, gran amigo del mediocampista.

Hace unos días, Santiago Baños, director deportivo del club, reveló que el chileno no llegará a Coapa por su alto valor.

