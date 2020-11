Ángel Reyna: 'No puedo con el número 10 del América'

Hoja que entendieran por que me encabronaba, lloraba y berreaba cuando perdía!! Me importaba un carajo si fueran extranjeros o mexicanos pero exigía!!! @ClubAmerica No puedo con el número 10 de verdad que no puedo!!! @Chivas muchos huevos!!

— Angel Reyna (@AngelReynaFut) November 29, 2020