América ya está en nuestro país y a su llegada al aeropuerto de Toluca, André Jardine reveló que el defensor uruguayo sufrió una fractura nasal en el partido de Nashville, sin embargo, afirmó que eso no será impedimento para que siga en acción y con una protección será suficiente.

“Tuvo una fractura. Es una nueva lesión, delicada, pero creo que no le impide entrenar y jugar. Debe tener un cuidado, jugar con una protección y me imagino que no va a ser problema”, confirmó el estratega brasileño.

Aprovechó para señalar que tras el fracaso en la Leagues Cup, se verá un accionar diferente de las Águilas en la Liga MX en donde se comprometió a ser un equipo más fuerte, asegurando su participación en la próxima Liguilla.

“Con ver la fuerza de este grupo, la ambición que tenemos, verán a partir del próximo partido a un América que crece en consistencia, más fuerte como equipo y llegaremos a la Liguilla con mucha fuerza, con ganas de triunfar”, aseguró André Jardine.

