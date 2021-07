América: Viñas, disponible para arranque del Apertura 2021 ante Querétaro

Buenas noticias para el América. El delantero, Federico Viñas ya entrenó al parejo y estará disponible para el debut de las Águilas el próximo jueves ante el Querétaro.

RECORD pudo saber, que el delantero Charrúa estuvo presente y trabajando a la par de sus compañeros en la práctica del día de ayer, por lo que al interior del club, confian en que Fede, estará en plenitud para la presentación del equipo en el torneo en La Corregidora.

Por su parte, Nicolás Benedetti continúa trabajando diferenciado, y, como ya es costumbre, su participación para el arranque del certamen está en duda, pues el cuerpo técnico no lo va a arriesgar y esperarán a que haya una evolución para saber si estará disponible ante Gallos.

Tanto Viñas, como Benedetti fueron jugadores que tuvieron poca actividad durante el semestre anterior; sin embargo, ambos continúan en planes del entrenador, Santiago Solari para la próxima temporada.

En un principio, la intención del club era la de acomodar al colombiano en otro equipo, debido a que las lesiones no lo han respetado y ha pasado más tiempo entre algodones, que en el terreno de juego, pero al no logar con el objetivo, seguirá formando parte del equipo, aunque esto no garantiza que en cualquier momento puedan prescindir de él, si algún club se interesa en él.

Por su parte, Viñas buscará aprovechar la ausencia de Henry Martín durante las primeras jornadas, luego de que éste se encuentra en Tokio para disputar los Juegos Olímpicos con la Selección Mexicana, y así ganarse la confianza de su entrenador y recuperar la titularidad con los de Coapa.

