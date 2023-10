América se consolida como el rey de la taquilla en el Apertura 2023

América no solo es líder del Apertura 2023 y el máximo aspirante al título. El conjunto de Coapa también es el rey de la taquilla, pues tras 12 fechas del presente torneo es el equipo con más arrastre del futbol mexicano.

Las Águilas, sin importar su condición de local o visitante, cuentan con un promedio por partido de 31 mil 773 personas, mientras que a lo largo de 12 jornadas han convocado a 381 mil 286 espectadores.

En segundo lugar, está Chivas, con un promedio por partido de 31 mil 199 aficionados y en total ha tenido una convocatoria de 374 mil 396 personas.

El tercer puesto es para Tigres, con 26 mil 547 aficionados por partido y un total de 318 mil 566 fans tras 12 jornadas disputadas en el Apertura 2023. Mientras que en el cuarto lugar aparece Toluca con un promedio por partido de 22 mil 741 personas y un total de 272 mil 893 aficionados.

León cierra los primeros cinco lugares de los equipos con más arrastre en lo que va del Apertura 2023. El cuadro esmeralda promedia por partido 21 mil 972 aficionados, aunque con un partido menos que los primeros cuatro lugares, pues solo han disputados 11 juegos del actual semestre futbolístico y suman una convocatoria total de 241 mil 700 personas.

Cruz Azul aparece en el lugar seis del ranking con 21 mil 526 aficionados por partido tras 12 jornadas disputadas y un total de 258 mil 319 fans. Mientras que Pumas es el séptimo lugar de la lista con 20 mil 916 aficionados por partido y un total de 251 mil 002 personas.

Después viene Rayados, aunque con solo 10 juegos en el Apertura 2023. Monterrey promedia por partido 19 mil 866 personas y suma un total de 238 mil 394 aficionados.

Tras el conjunto de la Sultana del Norte aparecen Atlas, Xolos, San Luis, Gallos Blancos, Mazatlán, Puebla y Necaxa.

Los últimos tres lugares en este ranking los ocupan Juárez, en la posición 16, con un promedio por partido tras 11 juegos disputados de 13 mil 623 aficionados y un total de 163 mil 484 personas, Pachuca, en el lugar 17, con un promedio por juego de 13 mil 510 espectadores y un total de 162 mil 122 aficionados en 12 juegos disputados del Apertura 2023 y, finalmente en la posición 18, Santos Laguna con 12 mil 133 personas por partido para un total de 145 mil 607 aficionados en 11 juegos que han disputado.

ASISTENCIA DEL AMÉRICA EN EL APERTURA 2023

1.- América - 12 juegos

Jornada 1 - América vs Juárez - 13,391

Jornada 2 - Querétaro vs América - 31,296

Jornada 3- América vs Puebla - 32,294

Jornada 4 - América vs Atlas - 17,046

Jornada 5 - América vs Necaxa - 19,085

Jornada 6 - América vs León - 30,701

Jornada 7 - Cruz Azul vs América - 36,500

Jornada 8 - América vs Chivas - 62,514

Jornada 9 - Toluca vs América - 27,273

Jornada 10 - América vs Pumas - 62,707

Jornada 11 - América vs Pachuca - 30,479

Jornada 12 - Mazatlán vs América - 18,000

Total: 381,286

PxP: 31,773

ASISTENCIA DE CHIVAS EN EL APERTURA 2023

2.- Chivas - 12 juegos

Jornada 1 - León vs Chivas - 24,120

Jornada 2 - Chivas vs San Luis - 34,711

Jornada 3 - Chivas vs Necaxa - 34,418

Jornada 4 - Juárez vs Chivas - 14,976

Jornada 5 - Chivas vs Xolos - 27,547

Jornada 6 - Santos vs Chivas - 16, 176

Jornada 7 - Chivas vs Monterrey - 37,738

Jornada 8 - América vs Chivas - 62,514

Jornada 9 - Chivas vs Pachuca - 31,370

Jornada 10 - Chivas vs Mazatlán - 23,581

Jornada 11 - Toluca vs Chivas - 27,273

Jornada 12 - Chivas vs Atlas - 39,972

Total: 374,396

PxP: 31,199

ASISTENCIA DE TIGRES EN EL APERTURA 2023

3.- Tigres - 12 juegos

Jornada 1 - Tigres vs Puebla - 41,615

Jornada 2 - Juárez vs Tigres - 9, 633

Jornada 3 - Tigres vs León - 41,615

Jornada 4 - Necaxa vs Tigres - 13,585

Jornada 5 - Pumas vs Tigres - 17,580

Jornada 6 - Tigres vs Santos - 39,134

Jornada 7 - Tigres vs Querétaro - 40,273

Jornada 8 - Atlas vs Tigres - 15,413

Jornada 9 - Tigres vs Monterrey - 41,615

Jornada 10 - Mazatlán vs Tigres - 13,503

Jornada 11 - Tigres vs Toluca - 37,117

Jornada 12 - Pachuca vs Tigres - 7,483

Total: 318,566

PxP: 26,547

ASISTENCIA DE TOLUCA EN EL APERTURA 2023

4.- Toluca - 12 juegos

Jornada 1 Toluca vs Necaxa = 23,011

Jornada 2 Cruz Azul vs Toluca = 15,936

Jornada 3Toluca vs FC Juárez = 22, 931

Jornada 4Pumas vs Toluca= 16,970

Jornada 5 Toluca vs Monterrey=22,432

Jornada 6 Atlas vs Toluca= 15,657

Jornada 7Toluca vs Pachuca= 23,719

Jornada 8 Tijuana vs Toluca = 18,633

Jornada 9 Toluca vs América=27,273

Jornada 10 Toluca vs Chivas=27,273

Jornada 11 Tigres vs Toluca= 37,117

Jornada 12 Toluca vs Querétaro = 21,941

Total: 272,893

PxP: 22,741

ASISTENCIA DE LEÓN EN EL APERTURA 2023

5.- León - 11 juegos

Jornada 1 León vs Chivas= 24,120

Jornada 2 León vs Pachuca =15,015

Jornada 3 Tigres León= 41,615

Jornada 4 León vs Mazatlán= 23,703

Jornada 5 Atlético San Luis vs León= 12,277

Jornada 6 América vs León= 30,701

Jornada 7 León vs Necaxa = 17, 426

Jornada 8 Monterrey vs León= 41,807

Jornada 9 León vs Tijuana = 16,428

Jornada 10 Querétaro vs León= 11,179

Jornada 12 Santos vs León= 7,429

Total: 241,700

PxP: 21,972

ASISTENCIA DE CRUZ AZUL EN EL APERTURA 2023

6.- Cruz Azul - 12 juegos

Jornada 1 Atlas vs Cruz Azul= 20,169

Jornada 2 Cruz Azul vs Toluca=15,936

Jornada 3 Tijuana vs Cruz Azul= 28,333

Jornada 4 Cruz Azul vs Santos= 11,053

Jornada 5 Pachuca vs Cruz Azul= 8,242

Jornada 6 Monterrey vs Cruz Azul=42,313

Jornada 7 Cruz Azul vs América= 36,500

Jornada 8 Mazatlán vs Cruz Azul=11,002

Jornada 9 Cruz Azul vs Querétaro=23,790

Jornada 10 Atlético San Luis vs Cruz Azul= 21,180

Jornada 11 Necaxa vs Cruz Azul=10,923

Jornada 12 Cruz Azul vs Pumas=28,878

Total: 258, 319

PxP: 21,526

ASISTENCIA DE PUMAS EN EL APERTURA 2023

7.- Pumas - 12 juegos

Jornada 1 Tijuana vs Pumas= 26,333

Jornada 2Pumas vs Mazatlán = 20,844

Jornada 3 Pachuca vs Pumas= 9,396

Jornada 4Pumas vs Toluca= 16,970

Jornada 5 FC Juárez vs Pumas= 10,430

Jornada 6 Pumas vs Tigres = 17, 580

Jornada 7 Santos vs Pumas = 14,908

Jornada 8 Pumas vs Atlético San Luis=14,186

Jornada 9 Puebla vs Pumas= 20,696

Jornada 10 América vs Pumas = 62,707

Jornada 11 Pumas vs Querétaro = 8074

Jornada 12 Cruz Azul vs Pumas = 28,878

Total: 251,002

PxP: 20,916

ASISTENCIA DE RAYADOS EN EL APERTURA 2023

8.- Rayados - 10 juegos

Jornada 1- Atlético san Luis vs Monterrey= 14,494

Jornada 2 Monterrey vs Atlas=38,156

Jornada 3 Mazatlán vs Monterrey=11,462

Jornada 5 Toluca vs Monterrey=22,432

Jornada 6 Monterrey vs Cruz Azul=42,313

Jornada 7 Chivas vs Monterrey= 37,738

Jornada 8 Monterrey vs León =41,807

Jornada 9 Tigres vs Monterrey= 41,615

Jornada 11 Puebla vs Monterrey = 10,263

Jornada 12 Monterrey vs FC Juárez =34,921

Total: 238,394

PxP: 19,866

ASISTENCIA DE ATLAS EN EL APERTURA 2023

9.- Atlas - 11 juegos

Jornada 1 Atlas vs Cruz Azul= 20,169

Jornada 2 Monterrey vs Atlas = 38,156

Jornada 3 Santos vs Atlas=13,199

Jornada 4 América vs Atlas= 17,046

Jornada 5 Querétaro vs Atlas=9,140

Jornada 6 Atlas vs Toluca= 15,657

Jornada 7 Atlético San Luis vs Atlas= 18, 313

Jornada 8 Atlas vs Tigres= 15,413

Jornada 9 FC Juárez vs Atlas= 13,802

Jornada 10 Atlas vs Puebla= 16,390

Jornada 12 Chivas vs Atlas= 39,972

Total: 217,257

PxP: 18,102

ASISTENCIA DE XOLOS EN EL APERTURA 2023

10.- Xolos - 11 juegos

Jornada 1 - Tijuana vs Pumas = 26,333

Jornada 2- Necaxa vs Tijuana = 13,018

Jornada 3 - Tijuana vs Cruz Azul=28,333

Jornada 5- Chivas vs Tijuana =27,547

Jornada 6- Tijuana vs Mazatlán =18,333

Jornada 7 Puebla vs Tijuana =7,700

Jornada 8- Tijuana vs Toluca=18,633

Jornada 9- León vs Tijuana = 16,428

Jornada 10- Tijuana vs FC Juárez 17,333

Jornada 11 - Santos vs Tijuana =7,038

Jornada 12 - Tijuana vs Atlético San Luis =18,333

Total: 199,029

PxP: 16,585

ASISTENCIA DE ATLÉTICO SAN LUIS EN EL APERTURA 2023

11.- San Luis - 11 juegos

Jornada 1 Atlético San Luis vs Monterrey =14,494

Jornada 2 Chivas vs San Luis= 34,711

Jornada 3 Atlético San Luis vs Querétaro = 12,310

Jornada 4 Puebla vs San Luis= 8,700

Jornada 5Atlético San Luis vs León= 12,277

Jornada 6 Pachuca vs San Luis= 8,595

Jornada 7 Atlético San Luis vs Atlas= 18, 313

Jornada 8 Pumas vs San Luis = 14,186

Jornada 9Atlético San Luis vs Mazatlán= 14,381

Jornada 10 Atlético San Luis vs Cruz Azul = 21,180

Jornada 12 Tijuana vs San Luis = 18,333

Total: 177,480

PxP: 16,134

ASISTENCIA DE QUÉRETARO EN EL APERTURA 2023

12.- Gallos Blancos - 12 juegos

Jornada 1 Santos vs Querétaro = 12,433

Jornada 2 Querétaro vs América= 31,296

Jornada 3 Atlético San Luis vs Querétaro=12,310

Jornada 4 Querétaro vs Pachuca = 6,486

Jornada 5 Querétaro vs Atlas = 7,289

Jornada 6 Necaxa vs Querétaro = 7,289

Jornada 7 Tigres vs Querétaro = 40,273

Jornada 8 Querétaro vs Puebla = 8,380

Jornada 9 Cruz Azul vs Querétaro = 23, 790

Jornada 10 Querétaro vs León= 11,179

Jornada 11 Pumas vs Querétaro = 8,074

Jornada 12 Toluca vs Querétaro = 21, 941

Total: 190,740

PxP: 15,895

ASISTENCIA DE MAZATLÁN EN EL APERTURA 2023

13.- Mazatlán - 12 juegos

Jornada 1 Mazatlán vs Pachuca= 8,479

Jornada 2 Pumas vs Mazatlán= 20,844

Jornada 3 Mazatlán vs Monterrey= 11,462

Jornada 4 León vs Mazatlán= 23,703

Jornada 5 Mazatlán vs Puebla= 7,429

Jornada 6 Tijuana vs Mazatlán= 18,333

Jornada 7 FC Juárez vs Mazatlán= 11,066

Jornada 8 Mazatlán vs Cruz Azul= 11,002

Jornada 9 San Luis vs Mazatlán= 14,381

Jornada 10 Mazatlán vs Tigres= 13,503

Jornada 11 Chivas vs Mazatlán= 23,581

Jornada 12 Mazatlán vs América= 18,000

Total: 181,783

PxP: 15,148

ASISTENCIA DE PUEBLA EN EL APERTURA 2023

14.- Puebla - 12 juegos

Jornada 1 Tigres vs Puebla= 41,615

Jornada 2 Puebla vs Santos= 12,526

Jornada 3 América vs Puebla= 32,294

Jornada 4 Puebla vs Atlético San Luis= 8,700

Jornada 5 Mazatlán vs Puebla= 7,429

Jornada 6 Puebla vs FC Juárez= 7,806

Jornada 7 Puebla vs Tijuana= 7,700

Jornada 8 Querétaro vs Puebla=8,380

Jornada 9 Puebla vs Pumas=20,696

Jornada 10 Atlas vs Puebla= 16,390

Jornada 11 Puebla vs Monterrey= 10,263

Jornada 12 Necaxa vs Puebla =7,463

Total: 181,262

PxP: 15,105

ASISTENCIA DE NECAXA EN EL APERTURA 2023

15.- Necaxa - 12 juegos

Jornada 1 Toluca vs Necaxa= 23,011

Jornada 2 Necaxa vs Tijuana= 13,018

Jornada 3 Chivas vs Necaxa = 34,418

Jornada 4 Necaxa vs Tigres = 13,585

Jornada 5 América vs Necaxa= 19,085

Jornada 6 Necaxa vs Querétaro = 7,289

Jornada 7 León vs Necaxa = 17, 426

Jornada 8 Necaxa vs FC Juárez= 7,195

Jornada 9 Santos vs Necaxa= 10,038

Jornada 10 Pachuca vs Necaxa = 8,193

Jornada 11 Necaxa vs Cruz Azul= 10,923

Jornada 12 Necaxa vs Puebla = 7,463

Total: 171,644

PxP: 14,303

ASISTENCIA DE JUÁREZ EN EL APERTURA 2023

16.- Juárez - 11 juegos

Jornada 1 América vs FC Juárez = 13,391

Jornada 2 FC Juárez vs Tigres = 9, 633

Jornada 3 Toluca vs FC Juárez = 22, 931

Jornada 4 FC Juárez vs Chivas = 14,976

Jornada 5 FC Juárez vs Pumas = 10,430

Jornada 6 Puebla vs FC Juárez = 7,806

Jornada 7 FC Juárez vs Mazatlán = 11,066

Jornada 8 Necaxa vs FC Juárez = 7,195

Jornada 9 FC Juárez vs Atlas = 13,802

Jornada 10 Tijuana vs FC Juárez = 17,333

Jornada 12 Monterrey vs FC Juárez= 34,921

Total: 163,484

PxP: 13,623

ASISTENCIA DE PACHUCA EN EL APERTURA 2023

17.- Pachuca - 12 juegos

Jornada 1 Mazatlán vs Pachuca=8,479

Jornada 2 León vs Pachuca= 15,015

Jornada 3 Pachuca vs Pumas=9,396

Jornada 4Querétaro vs Pachuca= 6,486

Jornada 5 Pachuca vs Cruz Azul=8,242

Jornada 6 Pachuca vs Atlético San Luis=8,595

Jornada 7 Toluca vs Pachuca= 23,711

Jornada 8 Pachuca vs Santos =4,673

Jornada 9Chivas vs Pachuca = 31,370

Jornada 10 Pachuca vs Necaxa=8,193

Jornada 11 América vs Pachuca= 30,479

Jornada 12 Pachuca vs Tigres = 7,483

Total: 162, 122

PxP: 13,510

ASISTENCIA DE SANTOS EN EL APERTURA 2023

18.- Santos - 11 juegos

Jornada 1 Santos vs Querétaro=12,433

Jornada 2 Puebla vs Santos=12,526

Jornada 3 Santos vs Atlas= 13,199

Jornada 4 Cruz Azul vs Santos 11, 053

Jornada 5 Tigres vs Santos = 39,134

Jornada 6 Santos vs Chivas= 16, 176

Jornada 7 Santos vs Pumas 14,908

Jornada 8 Pachuca vs Santos 4,673

Jornada 9 Santos vs Necaxa = 10,038

Jornada 11 Santos vs Tijuana = 7,038

Jornada 12 Santos vs León = 7,429

Total: 145,607

PxP: 12,133

