América: Santiago Naveda, fruto y consolidación de las Fuerzas Básicas azulcrema

El debut, su primera titularidad con América y ahora la responsabilidad de la mediacancha azulcrema ante la baja de Richard Sánchez, son para Santiago Naveda retos y logros que ha ido consiguiendo en el Torneo Guardianes 2021, pero al mismo tiempo el canterano de Coapa ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y parece que aquel sueño que comenzó en el Verano de 2013 cuando llegó por primera vez al Nido, se ha cristalizado.

“Me da gusto que le den oportunidad a los chicos de las Fuerzas Básicas, me parece que lo más importante es que con lo poco que lleva lo ha hecho bastante bien y que al técnico le gustó; para mi ahí en las Fuerzas Básicas está la base para que el América repunte y tenga el equipo que todos quieren”, afirmó a RÉCORD el exfutbolista de las Águilas, Eduardo Bacas.

Fue después de un partido amistoso entre las Águilas Sub 13 y el equipo de ‘La Herradura’ cuando Naveda fue invitado a probarse en el club por Guillermo Naranjo, aquel partido disputado durante unas vacaciones de verano terminó marcando el camino a seguir y fortaleció su ilusión por convertirse en futbolista profesional.

Desde su incorporación al equipo Sub 13, Santi se volvió en un referente en cada categoría: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y en Sub 20 donde de plano despegó del resto y desde la gestión de Miguel Herrera comenzó a ser llamado para entrenar con el Primer Equipo y en ocasiones salir a la banca.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA: MIGUEL HERRERA REVELÓ QUE FUE NOTIFICADO QUE QUEDÓ FUERA DEL EQUIPO POR ZOOM

Pero fue hasta la llegada de Santiago Solari que el aferrado mediocampista de contención consiguió debutar en Primera División y no solo eso, una semana después de su primera aparición en el Máximo Circuito convenció con su desempeño que el entrenador argentino lo alineará por primera vez con el cuadro estelar en su visita a Rayados, donde no desentonó y cumplió con una agradable actuación.

Y es que dentro de la incertidumbre que genera Santiago Solari con el tema de las alienaciones, Naveda parece ser de los seguros, en la práctica de anoche en el Estadio Azteca volvió a probar a diferentes futbolistas, Bryan Colula y Jorge Sánchez por las bandas, Emilio Sánchez en la media, Alan Medina otro rato, Federico Viñas trabajó con los suplentes, inclusive, hasta Pedro Aquino tuvo participación en la práctica con los compañeros, pero será hasta hoy cuando se conozca el once inicial.