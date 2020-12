América: Roger Martínez, ofrecido a Grupo Pachuca para el Clausura 2021

Después de que la directiva oficializó que los colombianos Roger Martínez y Andrés Ibargüen ya no entran en los planes del club, RÉCORD pudo saber que el delantero fue ofrecido a Grupo Pachuca, sin embargo, la directiva de los Tuzos lo descartó por el tema económico y están a la espera de que León finalice su participación en el torneo para conocer su postura.

No obstante, todo indica que les negociaciones serán complicadas debido a que el salario del atacante cafetalero está muy elevado, un problema que no es nuevo para la directiva azulcrema, ya que no es la primera vez que por haber establecido un pago tan alto, eso mismo sea lo que les esté trabando la transferencia del futbolista.

“Roger Martínez y Andrés Ibargüen ya cumplieron su ciclo en el club y queremos buscarles acomodo en otro lado”, confirmó Santiago Baños durante la semana.

No cabe duda que el paso de Martínez por el club será recordada como una etapa de problemas y no tanto de soluciones, ya que el sudamericano jamás logró encontrar regularidad dentro de la cancha y fueron más comunes los problemas fuera de la misma, desde problemas con la presidencia de la institución, hasta sus constantes permisos para atender sus demandas por cuestiones familiares en su país.

En cuanto a su acomodo en otro club se sabe que también ha sido un problema recordando que ya llevan un año intentando mover al jugador, por el cual sí han recibido algunas ofertas, pero Fernando López, representante del futbolista, las ha declinado porque la cuota que les corresponde no termina por convencerlos.

