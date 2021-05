América: Roger Martínez destacó en primera temporada de Solari tras volver a su mejor versión

En el recuento de los daños en América luego de la primera temporada de Santiago Solari al frente del equipo destaca que Roger Martínez logró regresar a su mejor versión.

El entrenador argentino encontró la fórmula para poder recuperar la calidad de uno de los futbolistas con más calidad del plantel, mismo que se reflejó en su campaña al registrar sus mejores números de efectividad con seis anotaciones en el campeonato.

Razón por la cual el futuro del atacante sigue en el aire ya que se desconoce cuál es el plan de la directiva en este periodo de fichajes; sin embargo, no es un secreto que el colombiano ha sido del total agrado de Solari, quien lo puso en varios partidos como titular por encima de Henry Martín, goleador del equipo y Federico Viñas, uno de los consentidos de la afición.

Y es que en los tres años que Roger lleva en el Nido bajo la guía de Solari y su Cuerpo Técnico, el cafetalero superó su mejor marca de anotaciones en un certamen inclsuive en menor cantidad de partidos y minutos jugados, haciendo todavía más rentable su figura.

Fue exactamente hace un año cuando el jugador entró en conflicto con la directiva del club que le dejó como consecuencia ser borrado del plantel que dirigía en ese momento Miguel Herrera registrando su peor campaña al haber participado solamente en dos partidos en los que sumó 40 minutos.

"No tengo la cabeza en eso (regresar a Europa). Yo siempre he estado contento en este club y se dijeron muchas cosas que no son ciertas, porque nunca dije que estaba mal o que me quería ir. Siempre he estado contento en América y es el club más grande de México. Más adelante se verá que pasa, pero mi cabeza está acá y quiero pasar grandes cosas con América", confirmó el propio futbolista durante el torneo.

