América: Piojo Herrera, inconforme con su equipo tras triunfo ante Mazatlán

Pese a la contundente victoria del América sobre Mazatlán, Miguel Herrera, director técnico de las Águilas, no se fue satisfecho a casa, pues considero que pese a que fueron certeros en la definición, les faltó manejo y volumen de juego.

“La verdad hoy me tengo que ir no muy tranquilo, sumamos tres puntos importantes que nos sirven, pero no tranquilo, porque el equipo no jugó bien, fuimos certeros, fuimos el equipo que tuvo las posibilidades y las concretó, pero nos está faltando volumen de juego, estamos muy conscientes de eso y sí, la localía hay que saber aprovecharla, pero hay mucho que mejorar, hoy es un partido donde el equipo ha sido contundente, pero nos faltó el manejo de pelota y eso es lo más importante”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Herrera dijo que lo único que rescata de este encuentro fue la victoria, e insistió que las formas no son las ideales. El Piojo también destacó a su pareja de centros delanteros, de los que dijo cada vez los ve más adaptados.

“Lo único que rescato de este partido es el triunfo, la actitud de mis delanteros, cada vez se ven mejor, Henry y Viñas cada vez se entienden mejor. Igual Mazatlán tiene centros, pero hoy lo único que puede ser rescatado es el triunfo, hoy pudimos haber estado mejor y no lo hicimos”, sentenció.

Con este triunfo en casa, el Piojo llegó a 135 victorias con los de Coapa, razón por la que se dijo agradecido, aunque dejó en claro, que en este equipo solo importan los campeonatos.

“Agradecido con los jugadores que me ha tocado dirigir en este club, contento por la determinación de cada uno de ellos, por el esfuerzo que han hecho, por tener el éxito que ellos consiguen dentro de la cancha, son estadísticas, a ustedes les sirven los números, las victorias suenan, estoy contento, pero nada más por el triunfo, lo importante es ganar títulos, las victorias suenan, pero los títulos son lo que verdaderamente importa”, finalizó.

