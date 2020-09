América: Piojo Herrera admitió que las distracciones siguen haciendo daño

Miguel Herrera aseguró que su equipo sigue cometiendo muchas distracciones, sobre todo a balón parado, razón por la cual no pudieron mantener la ventaja ante el Toluca, quien les terminó empatando el partido.

“Ellos vienen a hacer su trabajo para no perder, para no tener otra derrota y nosotros seguimos trabajando la pelota para al máximo, pero siguen las distracciones, las desconcentraciones nos siguen haciendo daño, seguiremos trabajándola, la verdad es que el equipo se arriba al marcador y cuando mejor manejábamos la pelota ellos se encuentran el resultado y por más que atacamos, ellos se defendieron bastante bien”, declaró en conferencia de prensa.

El Piojo dijo que, buscara que su equipo mejore defensivamente para evitar que les sigan haciendo daño a balón parado, también dejo en claro que trabajar en estar más concentrados.

“Nos están haciendo daño en balón parado y ahí no es que sea un defensa que de repente pierde una marca uno, el otro, se distrae y tenemos tan mala suerte que cae la pelota justo donde está la distracción y nos están haciendo daño, entonces ellos al final todavía tienen una jugada a balón parado. Son circunstancias en las que tenemos que seguir concentrados, no pasa porque la defensa este mal sino porque defensivamente no estamos manejando mejor la pelota parada, pero seguiremos trabajando”, mencionó.

Por último, el estratega aseguró que, seguirá repitiendo en las prácticas de la semana para mejorar, pues considera que trabajando es la única manera para lograrlo.

“Mayor concentración y seguir trabajando yo no encuentro como resolver problemas si no trabajo y seguiré repitiendo y encontrare la fórmula para que el equipo no se distraiga”, finalizó.

