América: Pedro Aquino apunta para salir de las Águilas

No todos están conformes en América. Es verdad que el técnico Fernando Ortíz recuperó la unión y encaminó al grupo a un mismo objetivo.

Sin embargo, dentro de los ajustes que el Cuerpo Técnico realizó, el volante de contención Pedro Aquino terminó siendo suplente de Richard Sánchez, y luego de un torneo de poca actividad el peruano desea más actividad en el terreno de juego.

RÉCORD pudo confirmar que el mediocampista inca no está del todo conforme con el rol de suplente que ahora tiene y no descartaría salir del equipo para recuperar protagonismo.

Inicialmente Aquino no deseaba salir del club si no era a Europa, pues sabe perfectamente que la vitrina en Coapa es la más vista al exterior desde el futbol mexicano; no obstante, luego de que Perú quedó eliminado de la Copa del Mundo de Qatar y que ya no es titular, las posibilidades para emigrar al Viejo Continenente se le redujeron considerablemente.

Por ello, Pedro no negaría hoy volver a moverse dentro de la Liga MX para retomar la actividad habitual que tenían hasta antes de la llegada del Tano al timón del equipo azulcrema.

La directiva inclusive está negociando con Grupo Orlegi un cambio de Aquino por el también volante de contención Fernando Gorriarán. El uruguayo llegaría al América, el peruano pasaría al Atlas, mientras que el argentino Leo Suárez apuntaría a quedarse en Santos Laguna, pero eso se definirá en las próximas semanas.

Por ahora, Aquino tendrá que reportar en América después del periodo vacacional para realizar las pruebas médicas y físicas correspondientes, y posteriormente, definir su futuro porque hoy la moneda está en el aire y todavía no se sabe donde jugará el próximo año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: BUSCARÁ FICHAR A GORRIARÁN MEDIANTE UN INTERCAMBIO; LEO SUÁREZ, CLAVE EN EL MOVIMIENTO