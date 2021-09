América: Nicolás Benedetti afirmó que se vienen momentos difíciles para él

Pese a que Nicolás Benedetti reapareció con América en Liga MX en la Jornada 8 ante Mazatlán, el mediocampista colombiano afirmó que vendrán momentos difíciles para él en busca de conseguir un lugar en el once titular de las Águilas, pues el torneo regular ya va a la mitad (J9).

"Sí, bastante incertidumbre, por ahí en la pretemporada me lesiono y no pude tener los partidos amistosos que tuvimos. Llega la Liga y con todo eso que salió de que me iba, que me quedaba, pero siempre estuve muy tranquilo en el sentido de que seguía trabajando al 100 por ciento, tratando de hacer las cosas siempre bien, sabía que iba a tener la oportunidad, entonces seguí trabajando y gracias a Dios llegó, ahora seguir en la misma forma, obviamente que se vienen momentos difíciles, pero lo lindo del futbol es que siempre te da revanchas, motivos para seguir adelante y espero seguir haciendo las cosas bien", dijo Benedetti para TUDN.

Respecto a su regreso a la actividad en el duelo ante Mazatlán, Benedetti aseguró que se sintió muy bien y más por la oportunidad de ayudar a las Águilas, pues fue clave para el tanto de Álvaro Fidalgo, ya que lo asistió de manera perfecta a los 29 minutos.

"La verdad me sentí muy bien, siempre he querido ayudar al equipo, eso es lo que he traído en mente todos estos meses y gracias a Dios se pudo volver antes del partido de Chivas que fue un amistoso, pero me sirvió de sparring para poder volver a tener minutos y el fin de semana regresar y ayudar al equipo, me pone muy contento", mencionó.

