América: Nico Benedetti reaparecería en la Vuelta del Clásico Nacional

En Coapa desean a su poeta para el Clásico Nacional de Vuelta. El objetivo de esta semana para el Cuerpo Técnico del América es poder recuperar y poner a punto al atacante colombiano, Nicolás Benedetti, quien podría reaparecer en las canchas justo en el momento indicado para los americanistas.

Desde la semana pasada, el cafetalero entrenó un par de días al parejo del grupo y de buena fuente RÉCORD pudo saber que en ambas ocasiones finalizó las prácticas sin ninguna molestia, pero la intención de las Águilas es poder tener a su jugador para el partido del fin de semana y no para el de mañana, inclusive, él será el único que se quede a entrenar en Coapa mientras sus compañeros emprenden el vuelo a la Perla Tapatía.

Esta no es la primera vez que Benedetti demuestra una gran evolución en sus lesiones considerando que para esta ocasión los doctores habían pronosticado seis semanas fuera de actividad y en caso de que vea actividad el próximo fin de semana habría regresado una semana antes de lo esperado, sin embargo, precisamente pensando en no exponerlo es que no lo utilizarán en el partido de ida.

Otra razón por la que el inminente regreso de Nico a la actividad desde estos Cuartos de Final, es porque Leonardo Suárez y Roger Martínez están descartados para los dos partidos contra Guadalajara debido a que ambos se encuentran aislados por haberse contagiado de Covid-19. Por lo que el colombiano podría ser tomado en cuenta en lugar del volante argentino, quien estaba contemplado para ser titular en esta serie.

Lo cierto es que al momento de la lesión muchos se imaginaron que el jugador de las Águilas volvería hasta el próximo año pensando en que había sido una recaída en su última lesión de ligamentos que lo tuvo fuera medio año, por fortuna para el americanismo el Sudamericano podrá regresar en este mismo campeonato.

