Desde que América regresó de su participación en la Leagues Cup, Néstor Araujo ha estado fuera de circulación por una lesión en la rodilla, misma que hoy, a palabras de André Jardine lograron evitar que entrara al quirófano únicamente con descanso e inmovilizando su pierna.

“Néstor (Araujo) tiene una lesión en el colateral, no es seria, pero lo limitó mucho en los movimientos. No tenía la firmeza para hacer cambios de dirección, pegar un pelotazo, no se sentía cómodo. Inmovilizaron su pierna para que la rodilla tuviera estabilidad y arreglarle el ligamento sin operarlo. Es tiempo para estar normal, está muy cerca, hace muchos movimientos, está cerca de trabajar normal”, explicó en conferencia de prensa.

“Imagino que una semana más tal vez estará disponible para jugar incluso. Somos pacientes porque cuando se apresura demasiado un regreso puede ser peor. Estamos con ese cuidado para que cuando regrese no tenga dolor en la región”, agregó Jardine.

Hay que recordar que como consecuencia a esta lesión, Araujo ya no pudo regresar a Europa para jugar con el AEK Atenas, equipo que lo buscó en este mercado y aunque las negociaciones estuvieron muy avanzadas, la rodilla del futbolista impidió que se consolidara el fichaje.

