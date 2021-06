América: Miguel Layún ve similitudes entre lo que vivió y lo que pasa con Jorge Sánchez

Miguel Layún vivió las dos caras de la moneda en su primera etapa con América; primero le 'llovieron' las críticas y después renació de las cenizas como auténtica ave fénix para convertir el #TodoesCulpadeLayún en una motivación para salir adelante y terminar como uno de los más queridos de la nación águila.

Layún regresa al nido y encuentra a un jugador en el que se ve reflejado, se trata de Jorge Sánchez, quien no ha podido reconciliarse con la grada tras el error que abrió el camino para que Rayados venciera al América en la Final del Apertura 2019.

"Jorge es un jugador hecho, no necesita de nadie, está en Selección Nacional, muy probablemente estará en el Mundial de Qatar. El tipo no necesita de nadie, sin embargo, si él me lo permite, yo me le voy a pegar y le voy a ayudar a que la situación con la gente cambie porque al final también es padre disfrutar con tu afición, salir a la cancha y disfrutar con ellos", explicó Layún en entrevista con RÉCORD.

"Yo me le pegaría 24/7 si se necesita para ayudarlo, aunque él es un jugador hecho, yo estoy para ayudar en lo que le sirva. Si tienen similitudes estas historias (la de Layún y Jorge Sánchez), que yo sí las encuentro en algunas cosas, espero poder expresarle de la mejor forma el cómo lo viví, cómo lo superé y qué fue lo que hice para que también eso sucediera. Si eso le sirve, que tome lo que le sirva y lo que no que lo deseche. Yo voy a estar hombro con él para apoyarlo, tiene toda la capacidad futbolística para superarlo y si necesita pulir algún detalle, ojalá yo le pueda aportar ese poquito para que lo logre. Él merece otro tipo de convivencia con nuestra afición, también la gente lo merece", agregó el exjugador de Monterrey.

Por si quedara duda de que Miguel tomó el famoso #TodoesCulpadeLayún como himno guerra, el propio Layún se encargó de reafirmarlo pues, al ser cuestionado sobre si pudiera elegir otro hashtag, no dudó en optar por aquel que lo hizo viral. "#TodoesCulpadeLayún, el mismo, sin lugar a duda", respondió.

