América: Juan Hernández cree que las Águilas están cerca de la 14

Juan Hernández señaló que está satisfecho con el accionar del América, pues en charla con RÉCORD aseguró que, las Águilas son un equipo dinámico y vertical.

“La verdad muy bien, ha generado mucho al frente, les ganó a dos equipos importantes como Tigres y Chivas, el equipo viene jugando un futbol muy dinámico, le da mucha amplitud, genera muchas llegadas, ha mejorado y ha hecho bien las cosas”, declaró el histórico exjugador americanista.

Asimismo, Hernández considera que línea por línea, las Águilas tienen un equipo muy parejo, en el que los delanteros atacan, pero también ayudan a las labores defensivas en caso de ser necesario.

“Atacan muy bien, defienden también muy bien, se generan bien las jugadas, todos los jugadores del sistema de hoy; los delanteros defienden, los defensas y el portero atacan cuando salen en una reconversión, yo creo que sus líneas están muy parejas y eso es lo que realmente refleja y lo que les da la tranquilidad a los americanistas”, comentó.

Sin embargo, el Cheché no les dio todo el mérito a los jugadores azulcremas, ya que también destacó la labor de Fernando Ortiz, pues considera que, el Tano sin tener los mismos reflectores que su antecesor, Santiago Solari, está entregando buenos resultados.

“Cuando llegó Solari hablábamos que lo había hecho muy bien, Solari es un entrenador que dirigió al Madrid, que le ha tocado estar en los mejores equipos del Mundo, y el ‘Tano’ llegó con la Sub 20 y ha hecho un gran trabajo, sin muchos reflectores ha dado buenos resultados”, explicó.

Juan recordó que, el torneo pasado, Ortiz se quedó muy cerca de alcanzar la gloria con los de Coapa y espera que con la experiencia adquirida pueda darle al club el tan ansiado título de liga número 14.

“Quedó muy cerca de buscar el campeonato. Un centímetro, milímetros por el fuera de lugar de Henry Martín donde Toluca los deja fuera, pero hizo (El ‘Tano’) y esperemos que ahora sigan de la misma manera, pero ya con esa experiencia que tiene, la lleve a cabo para no nada más llegar a la Final sino para también buscar el campeonato porque los americanistas tenemos ya la ansiedad de ganar la 14”, finalizó.

CONFORME CON EMILIO LARA Y COMPAÑEROS

El histórico exlateral del América elogió a Emilio Lara, y aunque, admitió que ha cometido errores, como en el Clásico Nacional, aseguró que, tiene mucho margen de mejora, pues es un jugador muy joven.

“Emilio Lara lo hace bien, tan es así que puso un pase de gol en el partido contra Chivas, te llega bien, te genera, desafortunadamente, tiene que manejar un poquito los perfiles que es donde creo que se equivoca y le da la oportunidad a las Chivas porque yo quería que le metiéramos 5, 6 a las Chivas y yo creo que, de ahí, anímicamente Chivas tuvo la oportunidad de tener un marcador decoroso porque no llegaban a empatar”, declaró.

“Emilio Lara lo está haciendo muy bien, y yo creo que cuando no cometes errores no creces, los errores te hacen ser cada día mejor. Yo creo que él va a mejorar mucho y no tarda en irse a otro lugar a jugar”, agregó.

Asimismo, el ’Cheché’ analizó a los laterales en el perfil izquierdo, Salvador Reyes y Luis Fuentes, a quienes reconoció por su buen desempeño, aunque dijo que les falta tranquilidad en el último toque.

“‘Chava’ Reyes marca bien, igual que Luis Fuentes que también trabaja muy bien defensivamente, llegan generan, están muy bien sincronizados con Brian (Rodríguez) o con el ‘Cabecita’ Rodríguez. Están muy bien, desafortunadamente, les falta tranquilidad en la última zona, pero Reyes es joven y me parece que es uno de los laterales que no ha tenido esa oportunidad de ir a Selección Nacional y que merece”, comentó. “Les falta pulirse, trabajar para tratar de no dar un centro, de no dar un pase, sino dar una asistencia, porque no es lo mismo, mandar un centro o un pase, que, dar una asistencia”, añadió.

Juan no se olvidó de Miguel Layún a quien destacó por ser un jugador muy profesional que se ha entregado en todos los equipos por los que ha pasado y en especial en el América.

“Yo creo que, Miguel (Layún) ha hecho un gran trabajo en todos los equipos en los que ha estado y en especial en el América. Es un tipo profesional, es un tipo educado, que muchas veces es criticado, pero es parte de la personalidad de él”, sentenció.

