América: Jorge Campos y Claudio Suárez confesaron que fueron buscados por las Águilas

En algún momento de su carrera, América quiso a Claudio Suárez y a Jorge Campos, así lo aseguraron ambos jugadores históricos de Pumas, quienes compartieron qué ocurrió en la decada de los 90 cuando se fueron del Pedregal.

"Sí (lo quiso América), cuando iba a salir de Pumas, se dio ese ofrecimiento de América y mi compadre (Campos) me dijo que La Volpe me quería en América, negociamos y Chivas no quería pagarme", aseguró.

"En Pumas los sueldos eran bajos y si me hubieran pagado bien me quedo toda la vida, pero ya en Acapulco para firmar con América se echó para atrás y ya tenían a Javier Margas (defensa chileno), luego hablé con Tuca (entonces técnico del Guadalajara), le dije que él entendía cómo eran las cosas en Pumas y Chivas en cinco minutos arreglamos", dijo Claudio Suárez a Fox Sports.

Asimismo, Jorge Campos fue cuestionado sobre si también lo buscaron las Águilas, lo aceptó, pero no dio detalles y entre risas dijo que se negó. "Sí, también (los mandó lejos)", señaló el exportero.

