América: Israel Reyes asegura que no hay culpables de las lesiones tras Fecha FIFA

Se terminó la Fecha FIFA y desafortunadamente para América costó la lesión de Diego Valdés y aun por analizar el caso de Richard Sánchez, sin embargo, Israel Reyes, futbolista azulcrema no señala a ningún responsable en esas bajas, pues ir a Selección es deseo de todos, aunque admitió que la ausencia del chileno va a pesar por el momento que vive.

“No creo señalar a alguien, es la carga de tantos partidos, de viajar, estar fuera un mes y medio. Obviamente, es un privilegio porque todos queremos estar en Selección, pero obviamente el cuerpo lo resintió en algunos compañeros, no creo que sea causa de alguien, creo que la carga se notó y se expresó en lesiones, pero no fue culpa de alguien”, aseguró el americanista.

"Lo de Diego (Valdés) nos duele, había tenido lesiones anteriormente, es un jugador importante para nosotros. Esperemos que se recupere lo más pronto posible y pueda sumarnos”, agregó

Sobre la lesión que Reyes sufrió en el Clásico Joven, el propio defensor afirmó que no haber ido al Tri le ayudó a recuperarse y ahora tiene como meta ganarse un lugar en el 11 titular y buscar el título.

“Obviamente, cuidar a los compañeros que van a Selección, no solamente es el juego, es el viaje y ese tipo de cosas. Los que estamos acá tenemos más días de preparación y cosas físicas que te ayudan para el cierre de torneo. Me ayudó estar con los compañeros para ponerme a punto de cara a todo lo que viene”.

"Obviamente, recuperarme, eso ya se logró. Este torneo no me ha tocado estar en varias fechas, quiero sumar desde que llegué, ser un referente del equipo, levantar la copa es algo que he querido desde que empecé a jugar y estoy en un club donde considero que puede ser", aclaró Isra Reyes.

