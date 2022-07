América: Fidalgo reveló que su posición favorita es como doble contención

Álvaro Fidalgo, mediocampista del América, admitió en charla con RÉCORD que la posición en la que se siente más como es en la doble contención, pero señaló que no tiene inconveniente alguno en jugar como volante interior o como media punta, pues respeta las decisiones de su técnico, Fernando ‘Tano’ Ortiz.

“La posición en la que más cómodo me encuentro y la que más me gusta es en la doble contención, que es la posición como de ‘8’, pero al final, el Tano es el que decide y me da igual si me toca jugar en banda izquierda como contra Manchester City, o en media punta como contra el Chelsea. Intentaré dar la mejor versión mía en cualquier posición que me toque y donde sea, donde el Tano me ocupe y donde el equipo me necesite”, declaró Fidalgo.

Pese a tener la convicción de que cada jugador tiene características únicas que le permiten rendir en una posición específica, el español no ve con malos ojos convertirse en un futbolista plurifuncional, ya que considera esto como crecimiento para él, por lo que se dijo agradecido con el Tano por utilizarlo en distintos sitios del campo.

“Tenemos cada uno de nosotros diferentes características y podemos rendir mejor o peor en una u otra, pero al final poder tener varias posiciones, poder crecer en más posiciones, ser mejor en todas, cada día me va a ayudar mucho para el futuro, para todas las cosas que vengan, para los entrenadores que tenga o no tenga. Agradecido también con el Tano por confiar en mí y ponerme en distintos sitios, porque al final eso demuestra que tiene confianza en mí”, finalizó.

