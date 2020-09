América: Federico Viñas y Roger Martínez podrán estar disponibles para el Clásico

Buenas noticias en el Nido, tras las pruebas médicas realizadas a Federico Viñas y Roger Martínez, RÉCORD pudo saber que las probabilidades para que ambos lleguen al ‘Clásico Nacional’ son altas. Si bien no quieren confirmarlo de manera apresurada, la confianza es total de que sus dos delanteros puedan tener actividad contra Chivas el próximo sábado.

Ya sin inflación en la rodilla y tobillo de Fede y Roger respectivamente, se pudieron realizar los estudios pertinentes para determinar el grado de la lesión que por fortuna para el conjunto azulcrema no fueron de gravedad.

Los atacantes sudamericanos habían encendido las alarmas en Coapa, especialmente el caso del uruguayo Viñas, quien es uno de los referentes en el ataque, sin embargo, desde anoche Miguel Herrera reveló que el charrúa había abandonado el Estadio Azteca ya sin tanto dolor.

Y esta mañana se confirmó que el movimiento que provocó el dolor en su rodilla no fue de gravedad y que el uruguayo podrá jugar en contra del Rebaño Sagrado.

El caso del colombiano no era tan inspirador luego de haberse doblado el tobillo minutos de pues de haber ingresado a la cancha para suplir a Viñas, no obstante, el esguince que presentó no fue de tanta gravedad y también podrá ser considerado por el cuerpo técnico ante los Rojiblancos.

El que de plano no estará listo y desde ahora están descartando es a Sergio Díaz, el paraguayo sufre de una lesión muscular que le impedirá estar ma siguiente semana en lo que hubiera sido su primer ‘Clásico Nacional’.

